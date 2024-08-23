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MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Malatya'da Temaslarda Bulundu

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Deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunan MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, kentteki bir çok sivil tolum kuruluşunun yanı sıra konteyner kentler ve esnaflarla görüşerek ziyaretlerini tamamladı.

Deprem bölgesi Malatya'da temaslarda bulunan MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, kentteki bir çok sivil tolum kuruluşunun yanı sıra konteyner kentler ve esnaflarla görüşerek ziyaretlerini tamamladı.

MHP adına deprem bölgesi Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulunan partinin MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, iki günlük ziyareti kapsamında birçok temaslarda bulundu. İkinci gün ilk olarak Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'le görüşen Prof. Dr. Bay, esnafların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. MHP olarak esnafların yanında olacaklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bay, daha sonra Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ı da makamında ziyaret etti. Depremden bu yana yaşanan güvenlik, asayiş ve trafik konularında yaşanan aksaklıkların sebepleri ve yapılan çalışmalar neticesinde çoğunlukla çözüme kavuşturulması heyette memnuniyetle karşılandı.

Emniyet Müdürü Çankal ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, " MHP'nin desteği bizim için çok önemli" dedi.

Daha sonra Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'ı da ziyaret eden MHP heyeti, burada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Deprem anında ve sonrasında çok yoğun bir şekilde sahada olduklarını belirten Kaymakam Baytak, "Devlet olarak milletimizin her daim yanında olduk. MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay'a ve MHP heyetine bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ve yönetimini de ziyaret eden Prof. Dr. Aysun Bay, Kızılay ile birlikte her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını belirterek gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. MHP heyeti sonrasında Malatya İl AFAD İl Müdürü Ali Altındal ile de görüştü. Depremin olduğu andan itibaren yapılan çalışmaları anlatan Altındal, felaketin büyüklüğü, karşılaşılan zorluklar ve yaşanan acıların çok büyük olduğunu ama devletin tüm gücünü kullanarak yaraları sarmaya devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Bay ise, "Acılarımız asla unutulmaz ama büyük felaketin oluşturduğu tahribatı devletin ve milletin gücü ve iradesi ile hızlıca giderilmesi için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. İnşallah sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.

AFAD'ın ardından MAŞTİ otobüs terminali ve konteyner kentlerini ziyaret ederek esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Bay ve heyeti sorunları bizzat dinleyip notlar aldı. Prof. Dr. Aysun Bay, "Devlete inanın ve güvenin. Devletin gücü sizinle beraber. Marjinal yapılar, kötü niyetli provokatörlere ve FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu provokasyonlara karşı çok dikkatli olmalıyız" dedi.

2 günlük yoğun bir ziyaret gerçekleştiren Bay ve ekibi Malatya'nın ardından Kahramanmaraş'a geçti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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