MHP Mustafakemalpaşa Teşkilatı'nın Yeni Başkanı Ahmet Beygirci Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mustafakemalpaşa Teşkilatı'nın yeni başkanı, daha önce 2,5 yıla yakın bu görevde bulunan 28. Dönem Bursa 1. Bölge milletvekili adayı Ahmet Beygirci oldu. Beygirci, yeni dönemde MHP teşkilatında görev alacakların, yükünün ve sorumluluğunun çok ağır olacağını, güçlü bir MHP'nin de delege ve üyelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mustafakemalpaşa Teşkilatı'nın yeni başkanı, daha önce 2,5 yıla yakın bu görevde bulunan 28. Dönem Bursa 1. Bölge milletvekili adayı Ahmet Beygirci oldu.

2019 Yerel Seçimlerinden beri MHP'nin Mustafakemalpaşa'daki siyasi yol haritasını belirleyen Beygirci, yeni yönetimiyle birlikte geniş katılımlı kongrede delegelerin bir kez daha tam desteğini aldı. Tek aday olarak MHP Başkanlığı'na tekrar seçilen Ahmet Beygirci, yeni dönemde MHP teşkilatında görev alacakların, yükünün ve sorumluluğunun çok ağır olacağını, güçlü bir MHP'nin de delege ve üyelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Beygirci, "Mustafakemalpaşa'mızda tohumumuzu bugüne kadar karıncalara yem etmeden toprağa ektik, kasırgalara karşı koruyarak bugüne kadar elif gibi dimdik getirdik. Artık meşe ağacımızın gölgesinde, kalbinde vatan ve millet aşkı olan herkese yer vardır" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise, 2024'e doğru diyar diyar Anadolu temasıyla yerel seçim sürecini başlattıklarını dile getirdi. Bu süreçte hiç kimseyi ayırmadan ve gönüller kazanarak herkesi üç hilalin çatısı altındaki yürüyüşe davet ettiklerini belirten Büyükataman, "Birinci stratejik hedefimiz; mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha fazlasını eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz ise Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket ederek muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir" dedi.

Beygirci'nin yeni yönetiminde; Abdullah Arap, Arif Türkeli, Bahadır Aydemir, Cerem Turna, Erol Altıntaş, Ertan Goşkun, Gökhan Kanısıcak, Halil Pehlivan, Mesut Baştan, Metin Uysal, Onur İkizceli Özgür Gülşen, Recep Tan, Savaş Koç, Serkan Eşsiz, Suat Buldu, Ümit Aybar ve Volkan Karataşoğlu yer aldı. - BURSA