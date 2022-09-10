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Şırnak politika: MHP milletvekilleri Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap'ta

Politika Haberleri

Şırnak habere göre MHP milletvekilleri Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap'ta Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri Şırnak'ta gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ve sınır köylerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

MHP milletvekilleri Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap'ta

ŞIRNAK - Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri Şırnak'ta gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ve sınır köylerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve beraberindeki heyet Şırnak merkez ve ilçelerini ziyaret etti. Beytüşşebap ilçesindeki partililerle bir araya gelen vekiller burada 'İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları' gerçekleştirdi. İlçelerin yanı sıra köy köy dolaşarak aile ziyaretleri gerçekleştiren vekiller sorunları dinledi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "İl il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Hemen hemen hepsini tamamlamak üzereyiz. Bütün insanlarımızla buluşarak dinleyip istek ve taleplerini almaya çalışıyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi için çeşitli iftiralar atılıyor. MHP Kürt düşmandır diyorlar. Biz onlara diyoruz ki bin yıllık kardeşliğimiz vardır. Bunu söyleyenler her şeyi yok etmeye çalışanlardır. Bir ağacın gövdesi gibiyiz, bir ağacın yapraklarıyız. Et ve tırnak misali can olmuş, kan olmuşuz. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Beytüşşebap Şırnak Irak Politika Haberler

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