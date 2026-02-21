MHP'lı Kamil Aydın, AGİTPA kış genel kurulu için Viyana'da

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kamil Aydın AGİTPA Kış Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

AGİTPA (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Kış Genel Kurulu toplantısının ilk günü demokrasi ve insan hakları oturumunda; demokrasilerin vazgeçilmez unsuru seçimler konusunda ülkemiz adına düşüncelerini ifade eden Aydın, tehdit ve riskler bağlamında açıklamalarda bulundu.

Demokratikleşme sürecinin karşısında dezenformasyon, siber tehditler ve bilgi kirliliği gibi tehlikelerin gün geçtikçe etkisini artırdığını belirten Kamil Aydın, terörist aktörlerin propoganda aracı olarak gençlerin radikalleşmesinde olumsuz rol oynadığını vurguladı. Yapay zeka gibi teknoloji alanındaki gelişmelerle bu durumun daha karmaşık hale gelmesinin kolaylaştığını ifade eden Aydın, bu risklerin üstesinden gelebilmek için uluslararası işbirliğinin hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Toplantının ardından iftar programı için Avusturya'da yaşayan gurbetçilerle bir araya gelen Aydın, soydaşlarımızın mübarek Ramazan ayını kutlayarak, MHP Genel başkanının selamlarını iletti.

Toplantıların ikinci günde ise başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Özel Komisyonunda konuşan Aydın, sunduğu raporda, gençlerin özellikle internet ortamında radikalleşmesi riskine karşı eğitim ve medya okuryazarlığının kritik rol oynadığı vurguladı.

Çevrim içi etkileşimler yoluyla terör bağlantılı suçlara karışan gençlerin sayısındaki artıştan duyulan endişeyi dile getiren komisyon başkanı Aydın, 13-14 yaşındaki çocukların dahi radikalleşebildiğine dikkat çekti. Vatandaşlık eğitimi ile medya ve bilgi okuryazarlığının, gençlerin aşırılık yanlısı propagandaya karşı dayanıklılığını artırmada etkili araçlar olduğunu belirtti.

Bu çerçevede kabul edilen 2025 tarihli karar doğrultusunda, gençlerin şiddet içeren aşırıcılığa yönelmesini önlemek amacıyla eğitim temelli programların hayata geçirileceğini belirten Aydın, Kasım ayında İtalya'nın Pordenone kentinde düzenlenen ilk "Okul Diyaloğu" etkinliğinde 120'den fazla öğrencinin katılımıyla siber zorbalık, çevrim içi manipülasyon ve radikalleşme arasındaki bağlantıların ele alındığını ifade etti. Etkinlik sonunda ise, aşırılıkçı çevrim içi söylemlerle mücadeleye yönelik 12 maddelik bir eylem planı hazırlandı.

Plan kapsamında okullarda dijital eğitimlerin artırılması, dijital güvenlikten sorumlu personel görevlendirilmesi ve yetkililerle daha yakın iş birliği kurulması önerildiğini belirlen Kamil Aydın, bu çalışmanın eğitim ve medya okuryazarlığının şiddet ve aşırıcılığın önlenmesinde hayati önem taşıdığını ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Viyana büyükelçiliğinde AGİTPA heyeti onuruna verilen iftar programına katılan Aydın, Viyana büyükelçiliğinin faaliyetleriyle ilgili de bilgi alış verişinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı