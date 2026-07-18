MHP Milas'ta Başkan Ongün güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan İlçe Kongresi, yoğun katılım ve birlik beraberlik vurgusuyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Tunahan Ongün, partililerin desteğini alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongrede yapılan konuşmalarda teşkilat disiplini, Cumhur İttifakı'nın hedefleri, "Terörsüz Türkiye" vizyonu ve Milas'ta MHP'nin daha güçlü bir siyasi yapı oluşturması yönünde dikkat çeken mesajlar verilirken, yeni dönem ilçe yönetimi de belli oldu. MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şahin Kartal, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Tülin Tuncay, MHP İl Başkanı Emrah Oltulu, geçmiş dönem MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı İbrahim Özer, AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, oda başkanları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen kongre saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başladı. Divan heyetinin oluşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongre mesajı okundu. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından ise siyasi konuşmalara geçildi.

"Biz koltukların değil ülkülerin peşinden yürüdük"

İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen MHP Milas İlçe Başkanı Tunahan Ongün "Genel Başkanımız Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin talimatlarıyla 'kardeşlik kalbimizde gelecek aklımızda' temalı 15. Olağan Kongremize hoşgeldiniz. Bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz. Bugün burada, bir kez daha birbirimize söz veriyoruz. Bu bayrağı yere düşürmeyeceğimize, davamızdan asla vazgeçmeyeceğimize ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin şanlı sancağını Milas'ta daha da yükseklere taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bugün karşınızda yeniden ilçe başkanlığına aday olarak bulunuyorum. Bu adaylık, bir makam talebi değildir. Bu adaylık, bir ömür boyu taşımaktan onur duyduğum üç hilale hizmet etme arzusudur. Bu adaylık, gecesini gündüzüne katan teşkilatımızla birlikte yürümeye devam etme iradesidir. Bu adaylık liderimiz Devlet Bahçeli'nin emanetine sahip çıkma sözüdür. Görev yaptığımız süre boyunca kapısını çalmadığımız esnaf, elini sıkmadığımız vatandaş, derdini dinlemediğimiz hemşehrimiz kalmaması için gayret ettik. Çünkü biz bu davayı seçimden seçime değil, ömür boyu yaşayan insanlarız. Bugün buradan hep birlikte yeni bir başlangıç yapalım. Daha çok çalışalım. Daha çok gönüle dokunalım. Milas'ta üç hilali daha güçlü dalgalandıralım" dedi.

"Disiplinin olmadığı yerde başarı olmaz"

İlçe Başkanı Ongün'ün ardından kürsüye gelen MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, "Biliyoruz ki, kardeşliğin olmadığı yerde teşkilat olmaz. Disiplinin olmadığı yerde başarı olmaz. Lidere sadakatin olmadığı yerde dava olmaz. Bu kutlu hareketin temelinde, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanet ettiği ülküler, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin kararlı liderliği ve Türk milletinin sarsılmaz iradesi vardır. Bugün Türkiye, tarihi bir dönemeçten geçmektedir. Genel başkanımızın ortaya koyduğu devlet aklı, Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle ülkemiz, Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu hedef; herhangi bir siyasi hesabın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının, milletimizin huzurunun ve evlatlarımızın güvenli geleceğinin hedefidir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de devletinin yanındadır. Vatan söz konusu olduğunda bizde pazarlık olmaz" şeklinde konuştu.

Kongrenin son konuşmacısı olarak kürsüye MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şahin Kartal davet edildi. Kongrenin teşkilata, Milas'a, Muğla'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Kartal, Milliyetçi Hareket Partisi kongrelerinin yalnızca teşkilat kademelerinin belirlendiği toplantılar olmadığını ifade ederek, "Kongreler davamızın muhasebesini yaptığımız, omuzlarımızdaki sorumluluğu yeniden hatırladığımız ve birlik irademizi tazelediğimiz önemli buluşmalardır. Çünkü bizler için görevler değişebilir, unvanlar değişebilir; fakat ülkü değişmez, dava değişmez. İşte bizi yıllardır ayakta tutan da bu anlayıştır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Ongün yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, MHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Ertuğrul Memiş, Tahir Saylak, Ayşe Ün, Şerife Yelaldı, Yıldıray Şen, Selahattin Kaya, Mahmut Akdoğan, Zeki Ernuz, Salih Öztaşkın, Mustafa İpek, Ali İhsan Alkaya, Esma Tiryaki, Hüseyin Nadiroğlu, Celal Eyidil, Arif Duran, Ferdun Çetinceviz, Yakup Çal, Erhan Uysal isimlerinden oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı