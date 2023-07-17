MHP Mersin İl Başkanlığına Serdar Soydan atandı

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Mersin İl Başkanlığı görevine Zeynel Uğur Gölgeli'nin istifasının ardından Serdar Soydan atandı.

14 Mayıs seçimlerinde Mersin'den 2. sırada milletvekili adayı olan ancak partisinin bir milletvekili çıkarması üzerine Meclise giremeyen Soydan, Mersin İl Başkanlığı görevine bugün başladı. Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli gönüldaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı görevi ile şahsımı onurlandıran bilge liderim Devlet Bahçeli beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar şanla şerefle beraber omuz omuza davamıza hizmet ettiğimiz geçmiş dönem MHP İl Başkanımız Zeynel Uğur Gölgeli'ye ve il yönetimine emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni oluşturacak olduğumuz il yönetimimizle gece uyumadan, gündüz yorulmadan bayrağı hep ileri taşıyıp, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yolunda, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde üstün gayretlerimizle çalışacağız" dedi.

2017 yılından bu yana MHP Mersin İl Başkanlığı görevini yürüten Zeynel Uğur Gölgeli, dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. - MERSİN