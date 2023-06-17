Bahçeli''''nin çağrısı bir ilçeyi ikiye böldü! ''''İl olalım'''' diyen de var, karşı çıkan da

Uzun yıllardır il olmayı bekleyen Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar ikiye bölündü. Bazı vatandaşlar ilçenin il olabilmesi için biraz daha gelişmesi gerektiğini belirtirken, bazı vatandaşlar da "En azından mahkemelerimize Ankara'ya gitmeyiz" diyerek ilçelerinin il olmasına sıcak bakıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günkü meclis grup toplantısında 'Yeni yüzyılda 100 il' önerisi uzun yıllardır il olmayı bekleyen Ankara'nın Polatlı ilçesinde de heyecana neden oldu. Polatlı'da ikamet eden vatandaşların çoğunluğu Polatlı'nın il olmasını istediklerini ifade etti.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM" DİYEN DE VAR

Polatlı'nın il olmasını istemediğini belirten Gülten Aydın, "Zaten hayat çok pahalı. İl olursa tamamen her şey çok pahalı olacak. Polatlı'nın il olabilmesi için tamamen kendini geliştirmesi lazım. Alışveriş merkezi açtık, mağazalarda iş olmadı, hepsi kapandı. Orayı bir geliştirsin. İl olabilmesi için biraz daha kendini geliştirmesi lazım" dedi.

"BURASI BULUNMAZ BİR NİMET"

Polatlı'nın il olmasını istediklerini belirten Murat Gürcan ise , "En azından mahkemelerimize Ankara'ya gitmeyiz. Kaymakamlık, valilik işlerimizi buradan çözeriz. İl olmasını istiyoruz. Polatlı arpa, buğday yönünden çiftçilik yönünden burası bulunmaz bir nimet. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, Polatlı'nın il olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

NÜFUSU 130 BİNE DAYANDI

Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Polatlı ilçesinin nüfusu 128 bin 378 kişi olurken yıllık nüfus artış hızı ise yüzde 6,7 olarak kaydedildi.