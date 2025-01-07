Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt

Dem Parti İmralı heyetinin siyasi temasları sürerken DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer Gazze olacak" şeklindeki sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yanıt geldi.

"BUNA NİYET EDİYORLARSA..."

Parti grubunda konuşan Bahçeli, "Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimiz söyleyenler siyasetimize en küçük katkıyı bile veremiyorlar. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyoruz. Bizim davamızı tartışmaya açacak siyasi fırıldağı hiçbir kundak sarmamıştır. Gocunan gocunsun. Terör bitecek, kardeşlik bilenecek. Türk milleti rahat bir nefes alacak.Her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki; Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin içimize gireceğini ima ediyorlarsa buna niyet ediyorlarsa karanlık cephelerin makberlerin olacağını unutmamalıdırlar" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yeni yüzyılda ayrışmanın dağılmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmıştır, devir değişmiş kilitler açılmış, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış ve huzur döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim yıkım heveslilerine karnımız toktur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süredi dolmuştur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur. Birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak.

"KAVGAYLA GİDECEĞİMİZ BİR YER YOKTUR"

Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavgayla gideceğimiz bir yer yoktur.

"SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir."

"ABD'DEKİ PATLAMALAR SURİYE'DE SİNSİ BİR HAZIRLIK İÇİN"

ABD'de yeni yılla beraber oynanan DEAŞ oyunu, patlayan bombalar, Trump'ın koltuğuna oturmasına sayılı gün kala Suriye'de sinsi bir hazırlığın yapıldığına işarettir.

FERDİ TAYFUR'U ANDI

Çok değerli kardeşim, hatırasıyla herkese yetecek olan merhum Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."