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Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt

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DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Ya barışı inşa edeceğiz, ya da her yer Gazze olacak" sözlerine cevap veren MHP lideri Bahçeli, "Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere söylemek isterim ki; Gazze zaten içimizdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin içimize gireceğini ima ediyorlarsa, buna niyet ediyorlarsa karanlık cephelerin makberlerin olacağını unutmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Dem Parti İmralı heyetinin siyasi temasları sürerken DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer Gazze olacak" şeklindeki sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yanıt geldi.

"BUNA NİYET EDİYORLARSA..."

Parti grubunda konuşan Bahçeli, "Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimiz söyleyenler siyasetimize en küçük katkıyı bile veremiyorlar. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyoruz. Bizim davamızı tartışmaya açacak siyasi fırıldağı hiçbir kundak sarmamıştır. Gocunan gocunsun. Terör bitecek, kardeşlik bilenecek. Türk milleti rahat bir nefes alacak.Her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki; Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin içimize gireceğini ima ediyorlarsa buna niyet ediyorlarsa karanlık cephelerin makberlerin olacağını unutmamalıdırlar" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yeni yüzyılda ayrışmanın dağılmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmıştır, devir değişmiş kilitler açılmış, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış ve huzur döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim yıkım heveslilerine karnımız toktur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süredi dolmuştur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur. Birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak.

"KAVGAYLA GİDECEĞİMİZ BİR YER YOKTUR"

Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavgayla gideceğimiz bir yer yoktur.

"SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir."

"ABD'DEKİ PATLAMALAR SURİYE'DE SİNSİ BİR HAZIRLIK İÇİN"

ABD'de yeni yılla beraber oynanan DEAŞ oyunu, patlayan bombalar, Trump'ın koltuğuna oturmasına sayılı gün kala Suriye'de sinsi bir hazırlığın yapıldığına işarettir.

FERDİ TAYFUR'U ANDI

Çok değerli kardeşim, hatırasıyla herkese yetecek olan merhum Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMGk:

Reis ve Bahçeli haberlerine bizden önce Şarapçı tayfa koşuyor enteresan

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Haber YorumlarıVEFA:

Siyaset, aslında kendinde olmayanı varmış gibi halka yutturma, oyları toplama, koltuk kapma sanatıdır. Püsküvüt Dedem de bu konuda en mahir olan siyasilerdendir. Kutluyorum kendilerini!!!

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Haber YorumlarıMehmet:

Chpliler oylar gidecek diye ödü kopuyor

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Dem posta koymuş diğeri sinmiş

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Teröristlerle müzakere kararı alan ve görüşen tek iktidar ve ortağı. iki gün daha koltukta kalma hesabı yaparak yılların mücadelesine ve şehitlerine dolayısıyla ülkesine ihanet edenler. İnşaallah bunun hesabını er yada geç verirsiniz.

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Haber YorumlarıVedat Zorba:

Sen bi in artik ordan ya…

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Haber YorumlarıSMMM:

TAM BİR KURU GÜRÜLTÜ PARTİSİ TİYATRO ORTA OYUNU

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Haber YorumlarıTugberk null:

Allah'ın korkağı ötlek bahçeli . Bir MHP li olarak senden utanç duyuyorum. En asla Türk olamazsın. Ajan gibi davranıyorsun. Bu ülke uğruna kanlarını döken Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun ve ailelerinin ellerinden öperim. Sizlere duacıyız. İnşallah tez zamanda yargılanırlar bu ülkeye ihanet edenler

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

kürt kanunlarına göre kadın barişla ilgilenmez işin içinde kadın oldumu o işten hayır gelmez

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Oyunun özeti. İyi okuyun . Şu anda anayasaya göre RTE tekrar seçime giremiyor. Ancak Anayasa değişikliği yapılırsa girebilir. Şuanda AKP ve MHP oyları değişiklik için yetmiyor. Destek oy gerekli AKP ye DEM parti oyları gerekli. DEM de TBMM'de oy vermek için APO diyor. MHP DEM'i ikna için uğraşıyor. Olay bu. Gerisi göz boyama , aldatmaca. Uyanın millet.

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