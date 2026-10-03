MHP lideri Bahçeli, yolsuzluk gelişmelerinin arınma fırsatı olarak görülmesini istedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı