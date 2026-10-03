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MHP lideri Bahçeli, yolsuzluk gelişmelerinin arınma fırsatı olarak görülmesini istedi

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmelerin Türkiye'yi toplumsal güven erozyonu ve çürüme tartışmalarına sürüklememesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, bu gelişmelerin arınma ve aklanma fırsatı olarak değerlendirilmesini istedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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