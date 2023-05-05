MHP Lideri Bahçeli, Ortaca Belediyesini ziyaret etti
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Muğla'da halka hitap eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, miting sonrası Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in daveti üzerine Ortaca Belediyesi'ni ziyaret etti.
Muğla'da halka hitap eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, miting sonrası Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in daveti üzerine Ortaca Belediyesi'ni ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Muğla'da düzenlenen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' açık hava toplantısında halka hitap ettikten sonra Ortaca Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, halka hitap konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşerek Ortaca Belediye Başkanlığı ziyareti gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ortaca Belediye binası önünde kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Belediye binası önünde kısa sürede oluşan kalabalığı gören MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli vatandaşlara
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Sayın Genel Başkanımızı açık hava toplantısı sonrası kendisini Ortaca'da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirttim. Nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz" dedi.
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyareti esnasında Ortaca'da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirirdi. - MUĞLA