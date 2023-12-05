Bahçeli'nin grup toplantısını iptal etmesi kulisleri salladı! Nedeni belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta Salı günü 10.45'te yaptığı grup konuşmasını yapmaması kulisleri hareketlendirdi. Bazı kaynaklar Bahçeli'nin rahatsız olduğunu belirtse de MHP liderinin gelecek hafta yapılacak olan bütçe görüşmeleri nedeniyle grup toplantısını bu haftalık yapmadığı öğrenildi.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısının iptal edilmesi kulisleri salladı. Kulisler Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken asıl sebebin önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri olduğu öğrenildi.
BUGÜN KÜRSÜYE ÇIKMADI
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) her hafta salı günleri grup toplantısı düzenliyordu. Her salı saat 10.45'te gerçekleştirilen toplantının bugün yapılmaması siyaset sahnesini hareketlendirdi.
İPTAL SEBEBİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HAZIRLIKLARI
Kulislerde Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi.
Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.