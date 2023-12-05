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Bahçeli'nin grup toplantısını iptal etmesi kulisleri salladı! Nedeni belli oldu

5 Aralık 2023 12:00 Son Güncelleme: 12:11 Abone Ol

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta Salı günü 10.45'te yaptığı grup konuşmasını yapmaması kulisleri hareketlendirdi. Bazı kaynaklar Bahçeli'nin rahatsız olduğunu belirtse de MHP liderinin gelecek hafta yapılacak olan bütçe görüşmeleri nedeniyle grup toplantısını bu haftalık yapmadığı öğrenildi.