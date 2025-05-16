MHP Lideri Bahçeli kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi

MHP Lideri Bahçeli kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay'ın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.

Türk Kızılay'ın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.

Türk Kızılay'ın geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası, bu yıl 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başladı. Vekaletle kesilen kurbanlar, yurt içi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. Kızılay'ın kurban kampanyasına geçtiğimiz günlerde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı. Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de kampanyaya destek geldi. Bahçeli'nin kurban bağışı, Gazze'de açlıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Kızılay'ın örnek modeli kavurma konservesi

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 lira, yurt dışı içinse 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin resmi internet sitesi 'www.kizilay.org.tr', Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/havale, yurt içinde 168/yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ya da ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme! 1 saat sürdü
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.