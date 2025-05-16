MHP Lideri Bahçeli kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi

Türk Kızılay'ın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.

Türk Kızılay'ın geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası, bu yıl 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başladı. Vekaletle kesilen kurbanlar, yurt içi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. Kızılay'ın kurban kampanyasına geçtiğimiz günlerde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı. Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de kampanyaya destek geldi. Bahçeli'nin kurban bağışı, Gazze'de açlıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Kızılay'ın örnek modeli kavurma konservesi

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 lira, yurt dışı içinse 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin resmi internet sitesi 'www.kizilay.org.tr', Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/havale, yurt içinde 168/yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ya da ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabileceği belirtildi. - ANKARA