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Bahçeli: Milletimize hayırlı olsun

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un Mecliste kabul edilmesinin ardından "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Mecliste kabul edilmesinin ardından "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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