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MHP Lideri Bahçeli: "Güzel İzmir’imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlu olsun"

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güzel İzmir’imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor;

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü '9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun' notuyla kutladı. MHP Lideri Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"9 Eylül 1922; emperyalizmin kanlı esaret hesabının İzmir'in masmavi semalarında boğulduğu, müstevlinin ve aparatlarının Anadolu üzerindeki meşum emellerinin Türk süvarisinin nal sesleri altında ezildiği, üç yılı aşkın işgalin ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle nihayete erdiği kutlu bir zafer günüdür. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan işgal kuvvetleri, Türk milletinin hürriyetinden vazgeçeceğini, vatan toprağını mukadderatına terk edeceğini zannetmiştir. Ne var ki Hasan Tahsin'in şahsında sembolleşen mukavemet ruhu, Adalar Denizi'ne gölge veren dağlarda efelerin cesaretiyle büyümüş; Kuvayi Milliye'nin sarsılmaz azmiyle Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış, nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Büyük Taarruz'la bir milletin istiklale olan kararlılığına dönüşmüştür. 26 Ağustos'ta kopan fırtına, 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırmış; 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelenmiştir. Türk süvarisinin şehre girişini takip eden saatlerde Yüzbaşı Şerafettin Bey'in Hükumet Konağı'na çektiği al bayrak, işgalin kara hatırasını göklerden söküp atmış; İzmir yeniden Türk milletinin hür vicdanıyla buluşmuştur. 9 Eylül; Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur."

"Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlu olsun"

Bahçeli, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'de yükselen bayrağın, Türk milletinin esareti reddeden karakterinin; yoksulluk ve yoksunluğun, savaşın kanlı gölgesinin, umutsuzluğun sinsi pençesinin altında dahi devlet kuran iradesinin ve Mehmetçiğin istiklal uğruna ölümü hiçe sayan, şehadet şerbetinin tadına eren, cennet bahçelerine koşar adım giden imanının nişanesidir. Göklerimizi süsleyen bayrağımızın gölgesinde, minarelerde ezanımızın dinmeyecek sesinde, vatanımızda hür yaşamanın saadetinde bize düşen; istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır. Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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