MHP lideri Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşmesini 35 dakikada tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MHP lideri Bahçeli ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık 35 dakika sürdüğü ve görüşmenin bu sürenin ardından tamamlandığı belirtildi.
MHP lideri Bahçeli ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı