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MHP lideri Bahçeli, Başkan Vergili ile görüştü

Politika Haberleri

MHP lideri Bahçeli, Başkan Vergili ile görüştü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi için bulunduğu Karabük'te Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Başkan Vergili ile görüştü

KARABÜK - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi için bulunduğu Karabük'te Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi için Karabük'e geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bahçeli MHP'li belediye olan Karabük Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra makama geçti.

Burada teşkilat mensuplarının kendilerini tanıtmasının ardından Başkan Vergili, Bahçeli'ye Karabük'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bahçeli, ziyaretin ardından miting alanına geçmek üzere belediyeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli 14 Mayıs Karabük Politika Haberler

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