MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, özel bireylerin mutluluğu, refahı ve esenliği için yürütülen her gayreti, büyük Türk milleti için yapılmış bir hizmet olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak hafta kapsamında yurdun dört bir yanında engelli konfederasyonları, federasyonları, vakıfları ve derneklerine ziyaretler düzenlediklerini bildirdi.

Özel bireylere, ailelerine ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen ziyaretlerde Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her engelin üstesinden gelebileceğini gördüklerini aktaran Yurdakul, "Engelliler Haftası boyunca önce 'sağır sanat' isimli etkinlikte Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından düzenlenen karma eserler sergisinde, engelli bireylerin estetik gönüllerinden çıkan özel sanat eserlerini inceledik ve tuvaller üzerine fırça fırça düşen duygu ve düşüncelerin renkli dünyasından yepyeni umutlarla ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birçok konuda çözüme yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, özel bireyler ve aileleri için önerdikleri politikaları istişare ettiklerini belirten Yurdakul, "Bunlarla birlikte tek tek rehabilitasyon merkezlerini gezerek hem engelli çocuklarımız ve aileleriyle hem de eğitimcilerle bir araya gelerek eğitim ve rehabilitasyonun önemi üzerine sohbet ettik. Bu hafta boyunca en çok mutlu olduğumuz anlardan biri de engelli kardeşlerimizin bizzat hazırladığı etkinliklerde sahne alması, şiirler okuması, şarkı söylemesi ve gönüllerindeki güzellikleri bizlere yansıtması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl 10-16 Mayıs arasında çeşitli farkındalık etkinlikleri ile idrak edilen Engelliler Haftası kapsamında yapılan ziyaretlerde, engelli bireylerin iş hayatında ve istihdamda yaşadığı sorunları, mali zorlukları, yasal ve emeklilik haklarını istişare ettiklerini belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Özel bireylerimizin mutluluğu, refahı ve esenliği için yürütülen her gayreti, büyük Türk milleti için yapılmış bir hizmet olarak değerlendiriyoruz. Özel bireylerimizin özellikle mali sorunlarına çözüm bulabilmek adına Türkiye çapında geniş katılımlı bir 'Engelli İstihdam Şurası' yapılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca bizim için en önemli konulardan biri de engelli bireylerimizin kendi imkanlarıyla hayatta kalabilecek kadar gelire sahip olabilmesidir. Bu amaçla, engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının, engelli bireylerimize tahsis edilmesini öncelikli politikalarımızdan biri olarak belirlediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Bununla birlikte uygulanan engelli politikaları ve bu politikaların mali ayaklarının tasarruf tedbirlerine kurban edilmesini doğru bulmadığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz."