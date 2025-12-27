Haberler

MHP'li Yalçın: Cumhur İttifakı 'Terörsüz Türkiye'yi mutlaka sonuçlandıracaktır

MHP'li Yalçın: Cumhur İttifakı 'Terörsüz Türkiye'yi mutlaka sonuçlandıracaktır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Kim ne derse desin Cumhur İttifakı ve partimiz 'Terörsüz Türkiye'yi mutlaka sonuçlandıracaktır" dedi.

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Kim ne derse desin Cumhur İttifakı ve partimiz 'Terörsüz Türkiye'yi mutlaka sonuçlandıracaktır" dedi.

MHP Muğla İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Program öncesinde Yalçın'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Zeybek gösterisiyle başlayan törende konuşan Yalçın, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinden asla taviz vermediğini belirtip, "Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde partimiz, 'Terörsüz Türkiye' idealine ulaşma noktasında kesinlikle geri durmayacaktır. Bu hususta muarızlarımız karşı dursa bile vazgeçmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ve iki saygıdeğer lider, Genel Başkanım Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda ciddi mesafeler almıştır. Dolayısıyla kim ne derse desin Cumhur İttifakı ve partimiz 'Terörsüz Türkiye'yi mutlaka sonuçlandıracaktır" dedi.

'DEVLET AKLIYLA HAREKET EDİLMİŞTİR'

Bu süreçte herhangi bir pazarlık yapılmadığını söyleyen Yalçın, "Bu konuda ne partimiz, ne de Cumhur İttifakı asla taviz vermemiştir. Asla pazarlık yapmamıştır. Devlet aklıyla hareket edilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' dediğinizde bunun dayanağı ve güçlendiricisi devletin kendisidir. Partimizin bu faaliyetleri, Türkiye huzura kavuşana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı. 'Terörsüz Türkiye' uygulamasından vazgeçmeyeceklerini vurgulyan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatlarımızın yaptığı ziyaretler sonrası bize iletilen raporlarda, Türk milletinin 'Terörsüz Türkiye' olgusuna ciddi destek verdiğini görüyoruz. Bu sürecin son noktasına yaklaşıldığını hep birlikte çok yakın bir zaman diliminde göreceğiz. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanlara sormak gerekir; Türkiye'de hala şehit görmek mi istiyorsunuz? Gazilerimizin artmasını mı istiyorsunuz? Türkiye'nin bölgesinde aciz bir devlet olmasına mı izin vereceksiniz? Bu soruların cevabını veremeyen muhalefeti İsrail yanlısı olmakla suçluyoruz."

Konuşmaların ardından MHP Muğla İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, kurdele kesilerek açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı