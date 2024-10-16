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MHP'li Vekil Baki Ersoy'dan Bünyan İçin Meclis Araştırma Önergesi

MHP'li Vekil Baki Ersoy'dan Bünyan İçin Meclis Araştırma Önergesi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan'da yaşanan sel felaketinin sebeplerini ve alınacak tedbirleri araştırmak amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesi için meclis araştırma önergesi verdi.

Sosyal medya hesabında konu ile ilgili paylaşım yapan Ersoy, önergenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Bünyan ilçemizde yaşadığımız elim sel felaketinin ardından; Bünyan'da muhtelif zamanlarda meydana gelen ve can ve mal kaybı ile sonuçlanan sel ve taşkın olaylarının sebeplerinin ve bir daha yaşanmaması için alınabilecek tedbirlerin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na, 20 vekilimizin imzası ile Meclis Araştırma Önergesi sunmuş bulunuyoruz. Sevdamız Bünyan." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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