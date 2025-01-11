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MHP'li vekil, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Beyefendi" dedi! Jet açıklama geldi

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MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan MHP'li vekil Mehmet Taytak, açıklamalarda bulunurken teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Beyefendi" ifadesini kullandı. Taytak, konuşmasının ardından düzeltme yaparak "Dilim sürçtü. Bizim için Abdullah Öcalan teröristbaşıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği bir programa MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katılım gösterdi.

Katıldığı programda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Taytak, konuşmasında dikkat çeken bir gafa imza attı. Oylarının artıp eksilmesinin önemli olmadığını, amaçlarının terörü bitirmek olduğunu ifade eden Taytak, konuşmasında terör örgütü elebaşı Öcalan'a "Beyefendi" dedi.

İmralı süreciyle ilgili konuşan Taytak, şunları söyledi: "Biz istiyoruz ki bu ülkede kan akmasın. Hiçbir annenin gözünden yaş akmasın. Bunun ötesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka bir anlayışı, başka bir düşüncesi söz konusu değil. Bize yapmak yakışıyordu. Sayın Genel Başkanımız taşın altına gövdesini koydu.

"MHP OLARAK NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biz güçlü bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye ve terörsüz bir Türkiye adına Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu millet bizi anladı. Görüyoruz, farkındayız. Kimse kan akmasını istemez.

Geldiği noktayı gördüğümüzde yapılan şeyin ne kadar doğru olduğunu ve biraz önce de bizim Kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı, onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK ile YPG ile problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz."

"ÖCALAN BEYEFENDİ MUTLAKA AÇIKLAMA YAPACAK"

Taytak, süreçle ilgili konuşurken "Abdullah Öcalan beyefendi mutlaka açıklamasını yapacak." ifadelerini kullandı.

DÜZELTME YAPTI

Hatasının farkına varan Taytak, düzeltme yaptı. Taytak, "Orada dilim sürçtü. Bizim için Abdullah Öcalan teröristbaşıdır" dedi.

MHP'li vekil, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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