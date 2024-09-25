MHP'li Tamer Osmanağaoğlu, Seferihisar'da Muhtarlarla Buluştu

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Seferihisar ilçesinde muhtarlarla buluştu.

İlçedeki programı kapsamında partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Osmanağaoğlu, daha sonra bir kafede 22 muhtarla bir araya geldi.

Muhtarları dinleyen Osmanağaoğlu, taleplerin karşılanması, sorunların çözümü için çalışacağını belirtti.