MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, CHP'nin Atatürk'ün yolundan uzaklaştığını savunarak, seçimlerde ağır bir bedel ödeyeceğini iddia etti. Paylaşımında çarpıcı bir benzetme yapan Yalçın, "CHP'yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır" ifadeleriyle dikkat çekti.

Siyasette tansiyon yeniden yükseldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, Özel'in gündemin ağırlığından kaçmak için MHP'yi hedef aldığını belirterek CHP'nin Atatürk'ün yolundan uzaklaştığını savundu.

"SİYASİ ŞİMŞEKLERİ HER ÜZERİNE ÇEKTİĞİNDE..."

MHP'li Yalçın paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP'ye saldırıyor. Özel'in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLIKTAN BESLENMEYİ TERCİH EDİYOR"

Yalçın açıklamasında ayrıca, "Özel'in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP'nin politikalarını 'Kinimiz dinimizdir' düsturuna dayaması oldu. Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor" sözleriyle CHP liderini eleştirdi.

"MUSALLA TAŞI" GÖNDERMESİ

Açıklamasının sonunda CHP'nin sandıkta ağır bir bedel ödeyeceğini savunan Yalçın, "Adında bulunan 'halk', ilk genel seçimde CHP'yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP'yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte MHP'li Yalçın'ın o paylaşımı;

Olgun Kızıltepe
