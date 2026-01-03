Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Bahçeli'nin Venezuela Açıklamaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Bahçeli'nin Venezuela Açıklamaları
Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'nin Venezuela'daki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamaları paylaştı. Bahçeli, ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri müdahalenin, 15 Temmuz darbe girişimindeki yöntemle benzerlik gösterdiğini belirtti ve bu durumun kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela'da yaşanan gelişmelerle ilgili Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerini paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela'da yaşanan gelişmelerle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı sanal medya hesabından paylaştı. Özdemir'in paylaşımına göre Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"ABD'nin bugün Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk Milleti'nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır."

