MHP'li Osmanağaoğlu, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması

İZMİR (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, dünya genelinde yaşanan hadiselerin Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak derinden etkilediğini belirterek, bu süreçte, Türk milliyetçilerinin üzerlerine düşeni yerine getireceğini söyledi.

Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda, partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla uzun süredir, bu tür programları düzenlediklerini aktaran Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomik bir buhranın içinde oradan oraya savrulurken, coğrafyamız insani trajedilerin en vahim haline sahne olurken ülkemizde yaşanan hadiselerin tüm bu gelişmelerden bağımsız değerlendirilmesi elbette düşünülemeyecektir. Çevremizde yaşanan her hadisenin Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak derinden etkilediği bir süreçte, Türk milliyetçilerinin, ülke ve ülkü sevdalılarının sessiz kalması, 'Bana ne' demesi de düşünülemeyecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım adım yaklaşırken, Cumhuriyetimizi kuran iradenin gösterdiği hedeflere koşar adım varırken Türk milliyetçilerinin gösterdiği fedakarlıklar hiç olmadığı kadar değerli, Türk milletinin ferasetine olan ihtiyacımız ise hiç olmadığı kadar fazladır. Haçlı tembihiyle bir araya gelenlerin unuttukları, işte bu mücadele azmimizdir. Teröristlerle verkaç yapıp paslaşmayı tercih edenlerin küçümsediği ise işte bu ferasettir."

Cumhur İttifakı'nın bu anlamdaki önemine değinen Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Gelin hep birlikte cumhuriyet tarihinin en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kimlerin tekerine taş koyduğuna, kimlerin Cumhur İttifakını devirmek için yol arkadaşlığı yaptığına bakalım. CHP, İP, HDP, GP, DEVA, SP, DP… Elbette bitmedi, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinin meydana getirdiği muazzam bir ihanet blokunun hedefinde Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi, liderimiz Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan vardır. Bizden istenen ise görmemek için gözlerimizi kapamamız, duymamak için kulaklarımızı tıkamamız, gerçekleri anlatmamak için ise dilimizi tutmamızdır."

Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştirdiği konuşmasında, Soyer'in İzmirliye verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini ancak seçimde iş birliği yaptığı marjinal gruplara verdiği sözlerin takipçisi olduğunu öne sürdü.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise CHP'nin her yönüyle ülke genelinde kaos oluşturmaya çalıştığını savunarak, İzmir'deki CHP'li belediyeleri eleştirdi.

Türkiye'nin tüm sıkıntılara rağmen özellikle savunma sanayisinde önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Kalyoncu, Cumhur İttifakı olarak yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" kapsamında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirtti.