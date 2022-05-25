MHP'li Kılavuz: "Mersin Limanı'nın kapasitesinin genişletilmesi bir zorunluluk" - Haberler

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Limanı'nın kapasitesinin genişletilmesinin zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim bölgesi Mersin'e yapılacak yatırımlara ilişkin beklentilerini anlattı.

Tarsus-Kazanlı Turizm projesinin Mersin'in turizm merkezi olması için önemli yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Kılavuz, çeyrek asır önce turizm bölgesi olarak ilan edilen Tarsus-Kazanlı sahil bandında geçen günlerde yol ve altyapı çalışmalarının da tamamlanması ile bölgenin yatırım almaması için hiçbir engel kalmadığını kaydetti.

Mersin'in dış ticaret kültürü olan bir il olduğuna dikkati çeken Kılavuz, şöyle konuştu:

"Mersin Limanı, Doğu Akdeniz'deki yük arzının yüzde 40'ını karşılayabilmekte, yüzde 60'ı ise Basra Körfezi ya da Mısır'daki limanlara yönelmektedir. Bu sebeple daha çok yükün Mersin ve ülkemize çekilmesi için Mersin Limanının kapasitesinin genişletilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Hali hazırda limancılığı besleyecek alt yapının mevcut olması bakımından Ana Konteyner Limanı için en uygun şehir olarak Mersin ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple Ana Konteyner Limanı için acil olarak yer tespitinin yapılması, etüt-proje çalışmalarının yapılarak vakit kaybetmeden Ana Konteyner Limanının yapımına başlanması hem Mersin hem ülkemiz için önemli bir atılım ve kazanım olacaktır."

Mersin'in Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezlerinin başında geldiğine işaret eden Kılavuz, sanayi yatırımlarının artırılmasını, kentin gaz ihtiyacının belirlenmesi için çalışmaların yapılmasını talep etti.