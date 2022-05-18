MHP'li Kılavuz: &quot;19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir&quot; - Haberler

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MHP'li Kılavuz: "19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir"

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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MHP'li Kılavuz: '19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir'

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 19 Mayıs 1919'un istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesi olduğunu söyledi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 19 Mayıs 1919'un istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesi olduğunu söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşinin tüm Anadolu sathına yayıldığını, Havza'da istiklalin habercisi, Amasya'da kurtuluşun müjdecisi, Sivas ve Erzurum'da milli kararlılığın meşalesi, Ankara'da milli egemenliğin kalesi ve bükülmez bileği olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın, Türk milletini Anadolu'dan söküp atmaya çalışanlara kesin bir cevap olduğunu dile getiren Kılavuz, "19 Mayıs, Türk vatanını alçakça paylaşmaya cüret edenlere milli bir çığlıktır. 19 Mayıs, istiklalin sembolü, vatan sevgisinin sönmez meşalesidir." dedi.

Türk gençliğinin milli egemenliğin nirengi noktası, istikbalin teminatı, aydınlık yarınların mimarı olduğunu belirten Kılavuz, gençlerin siyaset kurumundan taleplerinin olduğunu kaydetti.

Öncelikli talepler arasında öğrenci affının yer aldığını vurgulayan Kılavuz, bu konunun çok yakında TBMM çatısı altında gündeme geleceğini aktardı.

Türk gençliğinin mesleki eğitimlerinin sağlanması, mesleki yönlendirmelerin yapılması, meslek liselerinin etkisinin artırılması, ara eleman eksikliğinin giderilmesi doğrultusunda kapsamlı bir eylem planı hazırlanmasının yerinde olacağını belirten Kılavuz, gençlerin diğer talepleri arasında bedelli askerliğin yer aldığını; tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle birlikte, yüzbinlerce gencin yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini ifade etti.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, 19 Mayıs 1919, Vatan, Mayıs, Politika, Haberler

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