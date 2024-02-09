MHP Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı ile yapılan görüşmeleri paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmede aldığı müjdeleri "hayırlı olsun Kayserim" diyerek paylaştı.

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile görüşmelerimiz neticesinde, Kayserimiz ile ilgili sözlerimizi almış bulunmaktayız" diyen Ersoy; "Bakanımızın talimatlarıyla; Yahyalı Kapuzbaşı Mahallesi Kapuz Deresinin durumu; 'Kayseri- Yahyalı Kapuzbaşı Mahallesi Kapuz Deresi Taşkın Kontrolü İşi'nin sözleşmesi 31.01.2023 tarihinde imzalanmış ve 09.02.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşte yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Kayseri- Pınarbaşı Şehit Arda Şen Göleti Durumu; 'Kayseri- Pınarbaşı Şehit Arda Şen Göleti' işinin 15.08.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 02.10.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bahçelik Sulaması Projesinin Durumu; Bahçelik Projesinde Bünyan Elbaşı ve Sarıoğlan sulamaları olmak üzere iki adet alt ünite bulunmaktadır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Bünyan Elbaşı Sulaması: 5 bin 402 sulamada yüzde 75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 03.05.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

Bünyan Sarıoğlan Sulaması: 22 bin 630 sulamada yüzde 85 gerçekleşme sağlanmıştır. 09.07.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Develi Projesinin Durumu; Develi Projesi çerçevesinde 10bin 700 metre Zamantı Regülatörü ve Devirasyon Tüneli 2011 yılında, 187 hm3 Gümüşören Barajı 2015 yılında tamamlanmıştır. 89 bin 700 dekar zirai araziyi sulayacak olan Develi Ovası Sağ Sahil Sulamaları 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Develi II. Merhale Projesi tamamlandığında 311.210 dekar zirai alan sulamaya açılacaktır. Proje çerçevesinde; toplam keşif bedeli 788 milyon TL olan ve 57 bin 160 dekar araziyi sulayacak Ağcaşar S2 Sulaması işinin sözleşmesi 11.04.2022 tarihinde imzalanmıştır. İşin inşaat kısmı Develi Sol Sahil Sulaması Ana İletim Hattı işi adı altında yapılacak olup, yüzde 63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu çalışmaları müteakip toplamda 136 bin 300 dekar zirai araziyi sulayacak olan; 2.1 milyar TL toplam keşif bedeli ile yatırım programında yer alan Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları İkmali 2. Kısım (Gümüşören Barajı) (Batı Hattı) işi ile 1,2 milyar TL toplam keşif bedeli ile yatırım programında yer alan Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları İkmali 3 Kısım (Gümüşören Barajı) (Doğu Hattı) işlerinin 03.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bünyan Sarıoğlan Sulaması Anakanal Tahliyesinde Takviye Amaçlı Sarıoğlan Barajına İletilmesi; 'Bünyan Sarıoğlan Sulaması Anakanal Tahliyesinin Takviye Amaçlı Sarıoğlan Barajına İletilmesi' işinin 22.08.2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup 09.10.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ