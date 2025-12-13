Haberler

MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

Güncelleme:
TBMM'de 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Leyla Şahin Usta'nın CHP sıralarına yönelmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan "Kimi döveceksiniz? Böyle şey olur mu? Oturun yerinizden söz alın" diyerek uyarıda bulundu.

  • MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Partili Leyla Şahin Usta'ya 'Kimi döveceksiniz? Oturun yerinizden söz alın' dedi.
  • TBMM'de 2026 bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
  • Celal Adan, Meclis'in devleti kuran bir kurum olduğunu belirterek tartışmaların bu bilinçle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. CHP'li Tuncay Özkan'ın 2026 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada sesini yükseltmesi, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın tepkisini çekti.

CELAL ADAN MÜDAHALE ETTİ

Tartışmaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de dahil olurken, kürsüde konuşma devam ederken milletvekillerinin birbirine laf atması Meclis'te tansiyonu daha da artırdı. MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek müdahalede bulundu.

CHP SIRALARINA DOĞRU YÜRÜDÜ

Leyla Şahin Usta ise Celal Adan'a, konuşmacının yüksek sesle konuşmasına neden uyarı yapılmadığını sordu. Söz almaların ardından Usta'nın CHP sıralarına doğru yürümesiyle tartışma büyüdü.

SERT UYARI

Yaşananların ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis kürsüsünden sert bir uyarıda bulundu. Adan, Meclis'teki tüm milletvekillerine saygı duyduğunu vurgulayarak, Meclis'i nasıl yöneteceğine kimsenin karar veremeyeceğini söyledi.

"KİMİ DÖVECEKSİNİZ, OTURUN YERİNİZE"

AK Partili Usta'nın uyarılara rağmen yerinden kalkmasına sinirlenen Adan, "Kimi döveceksiniz? Böyle şey olur mu? Oturun yerinizden söz alın" ifadelerini kullandı. Meclis'in devleti kuran bir kurum olduğunu hatırlatan Adan, tartışmaların bu bilinçle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerginlik, Genel Kurul'da kısa süreli duraksamaya neden olurken, oturum Adan'ın uyarılarının ardından devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
