MHP'li Arkaz: 'Sağlıktaki hizmet dünyada bir numara'

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türkiye'de sağlık hizmetinin dünyada bir numara olduğunu söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türkiye'de sağlık hizmetinin dünyada bir numara olduğunu söyledi.

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki doktorların salgın sürecinde başarıyla çalıştığını belirtti.

Avrupa ve Amerika'nın hastasına bakamadığını ifade eden Arkaz, hekimlere teşekkür etti.

Arkaz, Türkiye'de ciddi bir sağlık ordusu olduğunu, 1,5 milyon sağlık çalışanı içinde 170 bin doktorun bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl 18 bin doktorun mezun olduğunu dile getiren Arkaz, "Kısa süre içinde mezun olan doktor sayısını 25 bine çıkarmak istiyoruz. 1550 hastanemiz var. Bunların 560'ı özel. 300 bin yatağımız, 126 tıp fakültesi var." diye konuştu.

Ücretsiz sağlık hizmetlerinden bahseden Arkaz, doğan her çocuğa 18 yaşına kadar devletin baktığını, ayrıca acil servis ve ambulans hizmetinin, onkoloji tedavisinin, kalp ve damar ameliyatlarının, ağır yanık tedavisinin, diyaliz ve organ nakillerinin ücretsiz olduğu dile getirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem bulunmadığını vurgulayan Arkaz, "Samimiyetle söylüyorum, siyasetle alakası yok. Sağlıktaki hizmet dünyada bir numara." ifadesini kullandı.