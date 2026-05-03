MHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yeni yönetimini tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı, Antik Kemer'de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısıyla yeni yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir, göreve geliş sürecine değinerek bu sorumluluğu bir makam değil, millete hizmet adına büyük bir emanet olarak gördüğünü ifade etti. Taşdemir, "Bu görev bizim için bir unvan değil, ağır bir sorumluluktur. Şahsım değil teşkilatımız kazanacak, bireyler değil dava büyüyecektir" dedi.

Konuşmasında 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne de vurgu yapan Taşdemir, bu günün Türk milliyetçiliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Taşdemir, "3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bedel ödeyerek yazdığı bir şuur günüdür. Dava, şartlara göre değişen bir tercih değil, her şartta savunulan bir karakterdir" ifadelerini kullandı.

MHP'nin köklü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Taşdemir, partinin devletin bekasına sahip çıkan bir anlayışı temsil ettiğini söyledi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde partinin kritik süreçlerde önemli rol üstlendiğini belirten Taşdemir, aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kuşadası'ndaki gelişmelere de değinen Taşdemir, ilçede devam eden adli süreçlerin dikkatle takip edildiğini belirterek hukukun üstünlüğüne bağlı olduklarını ifade etti. "Kuşadası sahipsiz değildir" diyen Taşdemir, vatandaşların mağdur edilmemesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Yeni yönetim kurulunun tecrübe ve enerjiyi bir araya getirdiğini belirten Taşdemir, daha aktif bir teşkilat yapısı hedeflediklerini vurguladı. "Daha çok sahada olacak, daha çok gönüle dokunacağız" diyen Taşdemir, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantı, katılımcılara teşekkür edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
