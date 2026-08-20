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MHP'li Öztürk: Teröre 'dur' deme vakti geldi

MHP'li Öztürk: Teröre 'dur' deme vakti geldi
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MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, çerçeve yasanın terörü bitirme ve milli birliği güçlendirme amacı taşıdığını belirterek, toplumsal huzur için teröre kaynak ve can verilmemesi gerektiğini söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öztürk, bir restoranda düzenlenen programda, Kırıkkale'nin milletvekili olmaktan gurur duyduğunu belirterek, MHP'nin Kırıkkale'de yenilenmiş kadrolarıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öztürk, yasanın, ülkenin en önemli sorunu olan terörün ortadan kaldırılması, milli birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendirilmesi amacıyla çıkartılan bir kanun olduğunu vurguladı.

Artık teröre "dur" demenin vaktinin geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki artık herkes ruh ve can sağlığı içerisinde, gelecek kuşaklara daha güçlü ve yaşanabilir Türkiye'ye ulaşsın. Bu sebeple teröre giden kaynaklar bitsin, teröre giden canlar artık olmasın, analar ağlamasın, artık kadınlar eşsiz, çocuklar öksüz kalmasın istiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa Orta Doğu coğrafyasında çok daha fazla ihtiyaç olduğu dönemi yaşıyoruz"

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yaklaşık 2 yıldır TBMM'de görüşmelerin yürütüldüğünü anımsatan Öztürk, çerçeve yasanın Meclis'te çok ciddi bir rakamla kabul edildiğini, şu anda grubu olan partilerin yüzde 95'inin ittifakıyla bu sürecin yürüdüğünü söyledi.

Öztürk, bundan sonraki süreçte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir soruna meydan vermeksizin bu işi yürüteceğini ifade ederek, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolünde giden bir süreç olduğunu kaydetti.

Toplantıya, MHP İl Başkanı Mekki Varol, Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA
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