MHP Keban İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
Politika Haberleri
Değirmenbaşı Mahallesinde tek liste halinde gerçekleştirilen MHP Keban İlçe Kongresi'nde Osman Dinkçi yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongrede yönetim kurulu asil üyeliklerine İhsan Balcı, Nejdet Migal, Ahmet Kumaşğolu, Mehmet Çelik, Rıfat Doğan, Hakan Celayir, Selahattin Çelik, Murat Dinkçi, Hasan Celayir, Mehmet Tokgöz, İbrahim Bayer, Seval Güneri, Şerif Çelik ve Sabri Erdem getirildi. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP İl Başkanı Yunus Bal, İl Meclis Üyesi Veysel Fırat ve partililer kongreye katıldı.
Mhp Keban İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Değirmenbaşı Mahallesinde bir kıraathanede tek liste halinde gidilen kongrede, Osman Dinkçi yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongrede, yönetim kurulu asil üyeliklerine, İhsan Balcı, Nejdet Migal, Ahmet Kumaşğolu, Mehmet Çelik, Rıfat Doğan, Hakan Celayir, Selahattin Çelik, Murat Dinkçi, Hasan Celayir, Mehmet Tokgöz, İbrahim Bayer, Seval Güneri, Şerif Çelik ve Sabri Erdem getirildi.
Kongreye, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP İl Başkanı Yunus Bal, İl Meclis Üyesi Veysel Fırat ve partililer katıldı.