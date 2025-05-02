MHP Kayseri Teşkilatı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri teşkilatı, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, İl Divan Kurulu Üyeleri, İl KAÇEP Başkanı ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçe Başkanları katılım sağladı.

Toplantıda, teşkilatların saha çalışmaları, yerel gündem ve Kayseri'ye yönelik projeler masaya yatırıldı. Toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusuyla teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı.

"Sevdamız Kayseri için çalışıyoruz"

Toplantı sonunda açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Alınan kararların hem MHP teşkilatlarına hem de 'Sevdamız Kayseri' için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise MHP Kayseri il teşkilatının halkla daha yakın temas kurmak ve yerel sorunlara çözüm üretmek adına istişare süreçlerini düzenli şekilde sürdüreceğini ifade etti. - KAYSERİ