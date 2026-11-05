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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy fon soruşturmasında herkesin hesap vermesini istedi

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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy fon soruşturmasında herkesin hesap vermesini istedi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından fon soruşturmasının sonuna kadar sürdürülmesini istedi. Ersoy, kamu kaynaklarından rant devşirenlerin ortaya çıkarılmasını, makam ve siyasi kimliğe bakılmaksızın herkesin hesap vermesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, fon soruşturmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de Grup Toplantısı'nda özellikle vurguladığı gibi; fon meselesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ""Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de Grup Toplantısı'nda özellikle vurguladığı gibi; fon meselesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Paraya para katma hırsıyla, bitmek bilmeyen bir açgözlülükle kamu kaynakları üzerinden rant devşirmeye çalışan kim varsa ortaya çıkarılmalıdır. Kurumlar ve kişiler kim olursa olsun; makamına, mevkisine, siyasi kimliğine bakılmaksızın herkes hesap vermelidir. Bu ülkede hiç kimse kendisini hukukun üzerinde göremez. Hiçbir isim korunmamalı, hiçbir ilişkinin arkasına sığınılmamalıdır. Milletin alın teri üzerinden kazanç kapısı oluşturmaya çalışanlara karşı sonuna kadar gidilmeli, kamu vicdanı mutlaka rahatlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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