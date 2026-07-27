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MHP Kayapınar'da Baver Bulut yeniden başkan

MHP Kayapınar'da Baver Bulut yeniden başkan
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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Diyarbakır Kayapınar ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Diyarbakır Kayapınar ilçe kongresi gerçekleştirildi. Yapılan kongrede tek listeyle aday olan Baver Bulut, yeniden başkan seçildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi konferans salonunda gerçekleşen kongrede Baver Bulut tek listeyle seçime katıldı. Bulut, seçimin ardından yeniden Kayapınar İlçe Başkanı seçildi. Kayapınar İlçe Başkanı olarak seçilen Baver Bulut, yaptığı selamlama konuşmasında, "Öncelikle 5 yıldır şanla ve şerefle yürütmeye çalıştığım bu kutlu görevi tekrardan şahsıma layık gören, başta terörsüz Türkiye'nin mimarı ve bilge liderimiz doktor Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kongre, kullanılan oylar ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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