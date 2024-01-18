MHP Karabük'ün ilçelerindeki belediye başkan adaylarını belirledi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Karabük'ün Yenice, Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçelerindeki belediye başkan adaylarını belirledi. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı yeniden aday gösterilirken, Ovacık'ta Neslihan Kaya Karpuz, Eflani'de Hüsnü Akın ve Eskipazar'da Sırrı Şen aday olarak gösterildi. Safranbolu ilçe ve Yortan Beldesi Belediye Başkan adaylarının ise önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karabük'ün ilçelerindeki belediye başkan adayları belirlendi.
MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerde Karabük'ün Yenice, Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçelerindeki adaylarını belirledi.
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı yeniden aday gösterilirken, Ovacık'ta Neslihan Kaya Karpuz, Eflani'de Hüsnü Akın ve Eskipazar'da Sırrı Şen aday olarak gösterildi.
Safranbolu ilçe ve Yortan Beldesi Belediye Başkan adaylarının ise önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor. - KARABÜK