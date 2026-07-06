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MHP İzmir'de 'Emanet Bilinci' Vurgusu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe kongrelerinin "emanet bilinciyle" gerçekleştirildiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe kongrelerinin "emanet bilinciyle" gerçekleştirildiğini ifade etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Narlıdere, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçe kongreleri, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, kongrelerin heyecan ve coşku içinde sürdüğünü belirtti.

Kongrelerin "emanet bilinciyle" gerçekleştirildiğini kaydeden Şahin, "Bizler sadece kongre salonlarında toplanan kalabalıklar değiliz. Bir davanın hafızasında, bir millet ülküsünün nöbet yerindeyiz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre koltuk hesabı değil, emanet bilincidir." ifadelerini kullandı.

Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin güvenliği ve geleceği açısından önem taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Terörle pazarlık yapmadık, yapmayacağız. Teröre taviz vermedik, vermeyeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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