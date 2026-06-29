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İzmir'de MHP'nin ilçe kongreleri sürüyor

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MHP İzmir İl Başkanlığı, Beydağ, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Konak ilçe kongrelerini gerçekleştirdi. İl Başkanı Veysel Şahin, kongrede terörle mücadele ve güçlü devlet vurgusu yaptı.

MHP İzmir İl Başkanlığı Beydağ, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Konak ilçe kongrelerini gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 21 Haziran'da Karabağlar'da başlayan kongre heyecanı 27-28 Haziran'da da sürdü.

Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçe kongrelerinden sonra Beydağ, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Konak ilçe kongreleri yapıldı.

Kongrelerde konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin dünyada ve bölgede yaşanan olaylara değinerek "Kuzeyimizde savaşlar, güneyimizde istikrarsızlıklar, yakın coğrafyamızda kan, gözyaşı ve işgal hüküm sürmektedir. Siyonist ve emperyalist senaryolar adeta saat gibi işletilmektedir. İşte böyle bir dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güçlü bir devlet, güçlü bir millettir. Her şeyden önemlisi sağlam bir iç cephedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hedefinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kardeşlikten, birlikten rahatsız olanlar var. Terörden beslenenler var. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler var. Bizim meselemiz emperyalist planların bozulmasıdır, evlatlarımızın geleceğidir."

Şahin, İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunları olduğunu kaydederek, vatandaşın mazeret değil, belediyecilik beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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