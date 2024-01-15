MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın Açıklandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için Isparta Belediye Başkan Adayı olarak Yusuf Ziya Günaydın'ı açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın olarak açıklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan listeye göre MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın oldu. - ISPARTA