MHP ile Türk Sağlık Sistemi için Yenilikler Çalıştayı Yarın Başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Türk ve Türkiye Yüzyılında Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın yarın Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen, 160 bilim insanı ve uzmanın yer alacağı çalıştayın hazırlık sürecinin 6 aydır devam ettiğini belirtti.

Çalıştayın açılışının yarın 09.00'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade eden Yurdakul, son oturum toplantılarının yapılacağını duyurdu.

Yurdakul, çalıştayın 17.15'teki kapanış programında "sonuç bildirgesi"nin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Çalıştayda 13 tematik başlık incelenecek

Yurdakul, toplam 13 tematik başlık altında ve 70 alt konuda yürütülen çalıştayda koruyucu sağlıktan dijital dönüşüme, insan kaynağından sağlık ekonomisine, acil müdahaleden afet yönetimine ve yerli üretim ekosistemine kadar Türk sağlık sisteminin tüm katmanlarının bilimsel titizlikle ele alınacağını ifade etti.

Ortaya çıkan önerilerin yalnızca bir rapor değil Türk milletinin sağlığına adanmış milli vizyon olarak tarihe geçeceğini belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset üstü gördüğümüz bu çalıştayda ülkemizin çıkarları ve geleceği adına yapıcı amaçlarla bir tuğla da biz koymak istediğimiz için bir araya geldik. Moderatörlerimizin ve katılımcılarımızın bilgilerinin yanı sıra mesleki tecrübelerini de göz önüne aldığımızda, bu çalıştayda milli bir yol haritası oluşturmak üzere 160 uzmanın toplamda 2 bin yıllık bilgi ve tecrübesini MHP çatısı altında buluşturduk. Türk ve Türkiye Yüzyılında Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı'mızın büyük Türk milletine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."