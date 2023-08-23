MHP İl Başkanı Yılmaz; "Yerel seçimlerin kazananı MHP olacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "54 yıldır kararlı bir siyasi mücadele veren MHP, yerel seçimlerde de yine beklenenin üzerinde bir performans gösterecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "54 yıldır kararlı bir siyasi mücadele veren MHP, yerel seçimlerde de yine beklenenin üzerinde bir performans gösterecektir. Yerel seçimlerin kazananı MHP olacaktır" dedi.

MHP Denizli İl Teşkilatında Sarayköy, Honaz, Çardak ve Bozkurt ilçe kongreleriyle başlayan ilçe kongreleri takvimi bugün Çivril ile devam etti. Genel kurula MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle partililer katıldı. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla başlayan genel kurulda, mevcut İlçe Başkanı Lütfi Karaman'ın yeniden aday olmaması üzerine Ergün Çiftçi başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Çivrilli Ülkücü şehit Şerif Çorbacıoğlu ve tüm Ülkücü şehitleri rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, seçmen eğilimleri analiz edildiğinde milliyetçiliğin yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da giderek yükselen bir değer konumunda olduğuna işaret etti. Yılmaz, "Türkiye'de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegane temsilcisidir. Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP'yi yok sayarak, milliyetçilik üzerinden 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak beyhude bir çabadır. Türk milliyetçiliği ülküsü, cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye'de siyasetin temel eksenidir. MHP, Türk milliyetçiliği davasının temsilcisi olarak milletimize hizmet yolunda siyasi mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. MHP, Türkiye Yüzyılı ve Türk dünyası çağının bütün yönleriyle gerçekleşmesi hedefine olanca gücüyle katkıda bulunmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Aziz milletimiz MHP'ye teveccüh gösterecektir"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin Türkiye için taşıdığı öneme işaret eden MHP İl Başkanı Yılmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıldönümü dolayısıyla '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla yerel seçimlere hazırlık sürecini başlattık. Büyük bir ciddiyet ve sorumluluk bilinci içinde yerel seçimlere odaklanırken, kongre sürecini de başlatmak suretiyle teşkilatlarımıza yeni bir ivmeyle harekete geçirdik. Yerel seçimlere 'Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı' gerçeğine yaraşır bir coşku ve heyecanla girmek açısından, MHP kongreleri itici güç oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, milletimiz tarafından sandıkta atılan bilinçli adımların, yerel seçimlerde de tekrarlanacağına şüphemiz yoktur. Aziz Türk milletinin, Genel Seçimlerde olduğu gibi 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde de MHP'ye büyük bir teveccüh göstereceğine inancımız tamdır. 54 yıldır kararlı bir siyasi mücadele veren MHP, yerel seçimlerde de yine beklenenin üzerinde bir performans gösterecektir. Yerel seçimlerin kazananı MHP olacaktır" şeklinde konuştu.

Bağımsızlık ateşinin yakıldığı Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerini unutmayan Yılmaz, "23 Ağustos'ta başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milleti için bir ölüm kalım mücadelesi olmuştur. 22 gün, 22 gece süren ve büyük Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesinin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ