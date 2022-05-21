MHP heyeti Diyarbakır'a çıkarma yaptı - Haberler

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MHP heyeti Diyarbakır'a çıkarma yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP heyeti Diyarbakır'a çıkarma yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Diyarbakır'a çıkarma yaparak "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" temasıyla yola çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Diyarbakır'a çıkarma yaparak "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" temasıyla yola çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" temalı MHP ilçe ziyaretleri çerçevesinde 20 -21-22 Mayıs tarihlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK üyesi Mehmet Beşir Tatar, MYK üyesi Adem Yurdagül, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MYK üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilatı çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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