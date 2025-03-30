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MHP Heyeti Alparslan Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti

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Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, bayram namazının ardından kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve partililer katıldı.

MHP'den Türkeş'in kabrine ziyaret

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisiheyeti, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile partililer, bayram namazının ardından partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasından sonra dua edildi. Yalçın, Özdemir ve partililer Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp, su döktü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle ziyarette yer almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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