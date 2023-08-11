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MHP Hanönü İlçe Başkanı Metin Arıkan Güven Tazeledi

Politika Haberleri

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde MHP'nin 8. olağan Genel Kurulu yapıldı. Hanönü Orman İşletme Lokali'nde gerçekleşen genel kurul İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seçime tek aday olarak giren mevcut MHP Hanönü İlçe Başkanı Metin Arıkan, güven tazeledi. Programa Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve partililer katıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde MHP'nin 8. olağan Genel Kurulu yapıldı.

Hanönü Orman İşletme Lokali'nde gerçekleşen genel kurul İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut MHP Hanönü İlçe Başkanı Metin Arıkan, güven tazeledi.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Hanönü Politika Haberler

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