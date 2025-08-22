MHP Grup Başkanvekili Kılıç: "Halkımız 'Terörsüz Türkiye'ye çok büyük destek veriyor"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin terörden arındırılması için uygulanan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Halkımızdan tam destek aldık. Bu desteğin devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Amasya'da parti yöneticileriyle birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi'ni ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Kılıç,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörü bitirmek için başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, "Biz MHP ve Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda sonuna kadar götüreceğiz. En kısa zamanda başarıya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Halkımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Halkımızdan tam destek aldık. Bu desteğin devam edeceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Bütün dünyanın gözü önünde PKK tarafından silahlar da bırakıldı"

Sürecin sonuna kadar kararlılıkla ilerleyeceğine inandığını belirten Kılıç, "Bütün dünyanın gözü önünde PKK tarafından silahlar da bırakıldı, ilan edildi ve gösterildi. Bundan sonraki süreçte de bizler bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ekonomisi daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Çünkü teröre yıllarca harcadığımız paranın ekonomiye harcanmasını, gençlerimize, çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakabilmeyi amaçlıyoruz. Artık evlere ateş düşsün istemiyoruz. Gazilerimiz olsun istemiyoruz. Bölgenin huzur içinde olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıç, MYK üyeleri ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Ahmet Ünverdi de, "Terörün bitmesi demek Türkiye'nin güçlü bir ülke haline gelmesi ve zenginleşmesi demektir" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
