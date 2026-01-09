MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Kılıç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih etti.

Kılıç, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Filiz Kılıç, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçmekte zorlandığını söyledi.

Kılıç, "Benim açımdan zorlu bir seçim oldu. Bana göre aslında her fotoğraf güzel. Gazze'de çekilmiş fotoğraflar, bir kez daha gözlerimizin dolmasına, yüreğimizin yanmasına neden oldu. Bu tür fotoğrafların tüm dünyada yayımlanarak Gazze'deki bu insanlık dramının tekrar tekrar insanların gözlerinin önünde bulundurulması açısından son derece önemli. Fotoğrafları çeken arkadaşların, çok zor şartlarda da fotoğrafları çektiklerine inanıyorum. Onlara kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.