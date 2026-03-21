MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde en istikrarlı ve güvenilir ülke konumundadır. Bölgemizde yahut ülkemizin içinde hiçbir kirli planın işlemesine izin verilmeyecektir. Türkiye'mizin birlik ve beraberliği sonuna kadar kararlılıkla muhafaza edilecektir." dedi.

Büyükataman, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen partisinin bayramlaşma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti'nin vakur duruşu, devlet ciddiyeti, barışçıl tutumu ve caydırıcı gücüyle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Türk milletinin, bölücü terör sorunu, siyasi istikrarsızlık, demokrasiye yönelik darbeler, ekonomik operasyonlar ve dış tehditler ile birçok kez boyunduruk altına alınmak istendiğini ifade eden Büyükataman, şöyle devam etti:

"Her türlü kirli yol ve yöntem denenmiş, acılarımız sınanmış, inançlarımız, hayat tarzlarımız, milli ve manevi duygularımız, özgürlük alanlarımız istismar edilerek milli birliğimiz hedef alınmıştır. Hamdolsun, Türk milleti karanlık senaryolara geçit vermemiştir. Devletimizin ve milletimizin karşı karşıya kaldığı tüm bu riskler karşısında Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır. Partimiz, milletimizin birliğinin korunması için önemli bir misyon üstlenmiş, devletimizin bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Taşıdığı misyonun bilinciyle Türkiye'nin içinden geçtiği her kritik dönemde sorumluluk almış, gelecek saldırılara göğsünü siper etmekten çekinmemiştir."

Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin varlığını sürdürmesi, güçlenmesi ve bekası açısından hayati bir fonksiyon icra ettiğini belirterek, "Çünkü biz, siyasetimizi gündelik hesaplarla, siyasi menfaatlerle ve sığ gündemlerle değil şanlı Türk tarihinden aldığımız ilhamla yapıyoruz. Bizler her şeyden önce Türkiye ve büyük Türk milleti diyor, siyasi istikametimizi buna göre belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti tüm bu tehditlerle başa çıkacak kudrete sahiptir"

İsmet Büyükataman, bölgesel güç dengelerini İsrail merkezli yeni bir güvenlik kuşağı üzerinden yeniden kurma arayışının bölgenin tamamını tehdit eden bir hal aldığını belirterek, siyonist-emperyalist saldırganlığın, komşu ülkelerin etnik ve mezhebi hassasiyetlerini kaşıyıp bölgeyi kaosa ve çatışmalara mahkum etmeye çalışmakta olduğunu bildirdi.

Lübnan meselesinin yalnız Lübnan'ın meselesi değil, aynı zamanda bölgenin geleceği ve Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir stratejik mesele olduğunu aktaran Büyükataman, "Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti tüm bu tehditlerle başa çıkacak kudrete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde en istikrarlı ve güvenilir ülke konumundadır. Bölgemizde yahut ülkemizin içinde hiçbir kirli planın işlemesine izin verilmeyecektir. Türkiye'mizin birlik ve beraberliği sonuna kadar kararlılıkla muhafaza edilecektir." diye konuştu.

Büyükataman, bugün önlerine çıkan tablo karşısında, bir milli birlik ve kardeşlik projesi olan Terörsüz Türkiye'nin ne derece isabetli bir adım olduğunun daha net anlaşıldığını söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'na saldıran menfaatperestlerin maskelerinin düştüğü ifade eden Büyükataman, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin etrafı savaşlarla çevrilmişken, siyasetini mahkeme kapılarında, yolsuzluk dosyaları üzerinden şekillendiren CHP tükenmiş durumdadır. CHP Genel Başkanı yolsuzluk soruşturması süren İBB Başkanının esiri olmuştur. Ne yazık ki CHP'nin, Türkiye'nin meselelerini ciddiyetle ele alacak vizyonu olmadığı gibi böyle bir derdi de yoktur. Diğer yandan Terörsüz Türkiye hedefi ile teröre taviz verdiğimizi iddia eden İP Genel Başkanı ise öngörüsüzlüğü ile tarihe geçmiştir. İP'in Terörsüz Türkiye hedefimize yönelik karalama kampanyasının tamamının palavra olduğu bugün daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Muhalefetin bu sorumsuz ve menfaatperest siyaset anlayışı Türkiye'ye ayak bağıdır."

"Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz başarıya ulaşacaktır"

İsmet Büyükataman, Türkiye'nin bekası ve milletin güvenli yarınlara ulaşması için Cumhur İttifakı'nın aziz milletle omuz omuza yürüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim meselemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yüz yılını şekillendirecek milli politikalar üretmektir. Muhalefetin, sığ ve hamasi gündeminde yerinde sayacak vaktimiz yoktur. Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk milletinin huzuruna, güvenliğine, refahına, istiklal ve istikbaline ne pahasına olursa olsun sonuna kadar sahip çıkacaktır."

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın güvenliğin, teknolojinin ve savunma gücünün milli iradeyle birleştiği yeni bir çağın adı olduğunu söyledi.

Büyük Türk milletinin zor zamanları birlikte aşmayı bilen özel bir millet olduğunu anlatan Zırhlıoğlu, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı milletin azmiyle inşa edeceklerini ifade etti.

Programa, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve partililer katıldı.