MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: CHP, tükenmiş ve kırmızı halılarla karşıladığı DEM Parti'nin işgaline uğramıştır

Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bugünkü CHP, çizgisinden çıkmış, tükenmiş ve kırmızı halılarla karşıladığı DEM Parti'nin işgaline uğramıştır. Yerel yönetimler vasıtasıyla, Türkiye'nin yükselişini sekteye uğratmaya çalışan bu zihniyete aziz milletimiz, sandık önüne geldiğinde kırmızı kartı gösterecektir." dedi.

Büyükataman, Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde partisinin seçmen iletişim merkezlerinin açılışına katıldı.

Büyükataman, partisinin Bozüyük Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada,Türk milletinden aldıkları güç ve üretken belediyecilik vizyonlarıyla Mhp'yi zafere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Hedefleri doğrultusunda tüm teşkilatlarıyla tam kadro sahada olduklarını anlatan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizi ve devletimizi kuşatma altına almak isteyen, her gün farklı isimle karşımıza çıkan, bayatlamış zillete karşı büyük Türk milletiyle omuz omuza yürüyoruz. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden bu yana başta büyükşehirlerimiz olmak üzere, CHP'nin elinde bulunan belediyelerin tamamı vatandaşa hizmet götürmekten acizdir ve liyakatsiz kadroların yönetimi altındadır. Bugünkü CHP, çizgisinden çıkmış, tükenmiş ve kırmızı halılarla karşıladığı DEM Parti'nin işgaline uğramıştır. CHP, artık ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si değildir."

"İş bilmeyenlere Bozüyük, daha fazla tahammül etmeyecektir"

CHP belediyeciliğinin sınıfta kaldığını belirten Büyükataman, hizmetten mahrum kentlerin CHP'nin elinden kurtarılması gerektiğini savundu.

Büyükataman, "İş bilmeyenlere, üretmeyenlere, insanımıza dokunmayanlara Bozüyük, daha fazla tahammül etmeyecektir. Yerel yönetimler vasıtasıyla, Türkiye'nin yükselişini sekteye uğratmaya çalışan bu zihniyete aziz milletimiz, sandık önüne geldiğinde kırmızı kartı gösterecektir. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı Bozüyük'te üç hilal dalgalanacak, aziz milletimiz Milliyetçi Hareket Partisinin insanı ve hizmeti önceleyen belediyecilik anlayışına kavuşacaktır." dedi.

Büyükataman, daha sonra Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek açılış törenine geçti.

Söğüt'te de partililere hitap eden Büyükataman, belediyecilik anlayışlarının temelinde insan sevgisinin bulunduğunu anlattı.

Cumhur İttifakı ve MHP yönetimindeki belediyelerde esas ve bağlayıcı unsurun hizmet olduğunun altını çizen Büyükataman, şunları kaydetti:

"Hizmet edenin himmet göreceğine, dürüst ve samimi olanın dua ve rıza kazanacağına, helal haram ayrımı yapanın iki dünyasını da kurtaracağına iliklerimize kadar inanırız. Bizler, günübirlik siyasi hesap ve mevzi kazanımlarının peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyden önceliklidir çünkü milletimiz huzursuz ve memnuniyetsizse geleceğe umutla bakamayız. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz."

"Ne destek olursa, omuz omuza bu gayreti göstereceğime söz veriyorum"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde bulunduklarını vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın adaylarının projeleriyle konuştuğunu ifade eden Eldemir, şunları dile getirdi:

"Başkanımız burada göreve başladığından itibaren milletvekiliniz olarak, Söğüt'e ne yapmam gerekiyorsa, Söğüt Belediye Başkanı'nın benden istediği, bizden talep ettiği projeleriyle ilgili ne destek olursa, onunla birlikte, omuz omuza bu gayreti göstereceğime söz veriyorum. MHP'nin, AK Parti'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı Ferhat Durgut'tur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve onun her ortamda yol arkadaşı Sayın Devlet Bahçeli'yi bu konuda mahcup etmeyeceğinize inanıyorum."

Programlara AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, MHP Bozüyük Belediye Başkan adayı Bahadır Çetin, Cumhur İttifakı'nın Söğüt Belediye Başkan adayı Ferhat Durgut, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.