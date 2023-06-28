MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yerel Seçimlere İlişkin Açıklamalarda Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Bu seçimler de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir" dedi. Bahçeli, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin soru üzerine "Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestisi olmaz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Mezar ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli şöyle konuştu:

"BU SİYASİ İSTİKRARIN DEVAMINDA YARAR VARDIR"

"2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler de yaşanmıştır. Bunların başında hepinizin hatırlayacağı gibi 6 Şubat tarihinde yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen, 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit, 117 bin vatan evladının yaralandığı acılı günlerden geliyoruz. Bunun yanında iki önemli olay da yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri; sonra 28 Mayıs'ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimini de idrak ediyoruz. Böyle bir süreç içerisinde Türkiye'de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi, kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır.

Önümüzdeki günlerle ilgili, 2023'ün ikinci altı ayı ile 2024'ün ilk altı ayı arasında iki önemli olay milletçe siyasi hayatımızda yaşanacaktır. Onlardan birincisi, siyasi partilerin, Siyasi Partiler Yasası'nda ve Anayasa'da ifade bulduğu en az 2, en fazla 3 yıl içerisinde olağan kongrelerini yapma konusudur.

İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel yönetimleri de ilgilendiren mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir. O sebepten dolayı siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli seçimlere hazırlamak durumundadır. Bunu yaparken bir konu üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Mademki Türkiye, millet iradesiyle siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır.

"BUNDAN SONRA KİMSE RUS RULETİNE SAVAŞ ORTAMINDA HEVES ETMESİN"

Çevremizde sıcak iklimler vardır. Bu iklimler hala Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olarak kendini göstermektedir. Bu dönem içerisinde bayram münasebetiyle temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması meselesidir. Tabi küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ile Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya'da yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine savaş ortamında heves etmesin."

Bir basın mensubunun MHP Kongresi'nin öne çekilmesi ihtimalini sorması üzerine Bahçeli, "Ötelemeyeceğimize göre, erken mi yapalım yoksa zamanında mı yapalım? Erken yapalım dersek, seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. Zamanında dersek de biz daha evvelden 18 Mart 2018'de yaptığımız için şimdi 17 Mart Pazar'a denk geliyor. 17 Mart 2024 yılında kurultayımızı da yapmak durumundayız" diye konuştu.

"İHANETİN SERBESTİSİ OLMAZ"

Bahçeli, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin soruya ise "Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestisi olmaz" yanıtını verdi.