Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi siyasi değil, kızıl elmadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır." dedi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı.

Çağın değiştiğini, cenk meydanlarının siber sahaya eklendiğini belirten Bahçeli, "Kılıcın yanına algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar, artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında, bazen milli bir yazılımda, bazen bir İHA kanadında, bazen bir yarış aracının motorundadır." ifadesini kullandı.

Bunun için Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamlelerinin, Türk gençliğini çağın öznesi yapma gayreti olduğunu vurgulayan Bahçeli, Ülkü Ocakları Teknoloji Merkezi koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TeknOcak'ın iftihar kaynakları olduğunu söyledi.

TeknOcak'ın elektronik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekaya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına, tarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir sahada Türk gençliğine üretim ufku açan milli bir teknoloji seferberliği olduğunu belirten Bahçeli, "Bu seferberlik, muasırlaşma davasının gençliğimizde vücut bulmasıdır. Ancak altını kalın çizgilerle çizmem gerekir ki Batı özentisi biçareler gibi taklitçi bir modernleşme hevesi içinde değiliz. Kılıkta kıyafette öykünme derdi, yaşayışta milletimize yabancılaşma maksadı taşımıyoruz." dedi.

Kendi kimliğinden kopmadan çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama gayesinde olduklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Merhum Ziya Gökalp'in işaret ettiği hakikat bugün tüm gerçekliğiyle önümüzdedir. 'Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışca Avrupalılara benzemek değildir.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 10. Yıl Nutku'nda hedefimizi 'Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak' olarak tayin etmiştir. Yalnızca tüketen değil üreten, izleyen değil tasarlayan, takip eden değil geliştiren bir gençlik, işte bu anlayışla filizlenmektedir. Nasıl bir gençlik düşlüyoruz biliyor musunuz? Sokağın savrukluğuna yüz çevirmiş, Endüstri 5.0'ın imkanlarını Türk milletinin büyük hedefleriyle buluşturmuş bir gençlik, boş sözlerin, hamasi sloganların değil büyük eserler verme idealinin peşinden giden bir gençlik, kuru gürültülerin değil somut projelerin, tüketim kolaycılığının değil uluslararası sahada bayrağımızı dalgalandırmanın derdine düşen bir gençlik, kavgayla vakit tüketmeyen, hasetle kararmayan, gıybet okyanuslarında boğulmayan, yapay zekayla ufkunu açan, tarım ve biyoteknolojiyle geleceğin kapılarını aralayan bir gençlik, Türk milletinin koluna kuvvet, zihnine kudret, kaderine kutup başı olacak bir gençlik düşlüyoruz."

"Üniversiteli gençlerimizin geliştirdiği 100'ü aşkın proje bizim için şeref payesidir"

Söz konusu gençliğin, bugün salonda, yanı başlarında olduğunu bildiren Bahçeli, "Bizim gençliğimiz başkasının teknolojisine mahkum olmamak için kendi imkanını, kendi kabiliyetini büyüten aydınlık sabahlarımızdır. Başta isim banisi olduğumuz Göktay Yarış Arabası ve Türkhan İnsansız Hava Aracı olmak üzere üniversiteli gençlerimizin geliştirdiği 100'ü aşkın proje bizim için şeref payesidir. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini çok iyi bilen ecdat aklı, kendi cevherine güvenen, teknolojiyle büyüyen bir nesilde yeniden vücut bulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahsi ikballerinden evvel ülkenin istikbalini düşünen, çağın gereksinimlerini okuyan, imkanlarını Türkçe yorumlayan, küresel hadiselerin seyrini milli bir gözle, bağımsız bir idrakle kavrayan gençlerin yüz akları olduğunu kaydeden Bahçeli, küçük hedeflerin büyük milletlere yakışmayacağını söyledi.

Türk gençliğinin dar ufuklara sığamayacağını vurgulayan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak ülkücü şuurla bağdaşmaz. Biliyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk milleti çaresiz değildir. Görüyoruz ki biz burada var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız değildir. Yürekten inanıyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk ve Türkiye Yüzyılı kuru bir söz değil, alın teriyle, akılla, ahlakla ve teknolojiyle adım adım ilerlenen bir hakikattir. Bugün dünyanın içinde bulunduğu kaotik denklem, devletlerin gizli ya da sarih ittifaklarıyla, kara bulut gibi gündemimize çöken sınır meseleleriyle, enerji yolları üzerinde dolanan tehdit bulutlarıyla, diplomasi masalarında esen soğuk rüzgarlarla, siber alemde açılan görünmez savaş cepheleriyle ve yeni nesil kuşatma araçlarıyla her geçen gün daha ağır, daha çetin ve daha yakıcı bir mahiyet kazanmaktadır.

Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu, yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğinde kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siber alemde ise sinsi kimliksizleştirme operasyonları kol gezmektedir. İnsanlık bir taraftan teknolojiyle geleceğe uzanırken, diğer taraftan merhametten, adaletten, vicdandan ve hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda delikanlı çağında bir genç olmak kolay değildir. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak ise hiç kolay değildir. Dosdoğru yürüyen, dimdik duran her bir ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Karşımızda bütün heybetiyle duran ülkücü Türk gençliği, çağın rüzgarına kapılan yaprak değil, fırtınalara yön veren kaynaktır."

"Bu yük, siyasi bir hedef değildir"

Ülkücü gençliğin başıboş öfkenin, ölçüsüz heyecanın, köksüz arayışların değil, disiplinin, edebin, ferasetin ve sadakatin adı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır." ifadelerini kullandı.

Salondakilere, tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğini söyleyen Bahçeli, "Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın. Birbirinizi eksilten değil artıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Unutmayınız, büyük yürüyüşler, birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır." diye konuştu.

Merhum Dilaver Cebeci'nin, "Kalın ordu nerde olsa görülür. Ülkülere birlik ile varılır. Yoldaşlarımız, gök pusatlar darılır. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?" dizelerini okuyan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, soruyorum sizlere, Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırgınlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır. Yolumuz yalnız yürüyenlerin, 'bizi' unutup 'ben' diyenlerin yolu değildir."

"Gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir"

Yolu doğru olanın yükünün ağır olduğunu belirten Bahçeli, "Hak yolun yolcusu olmak kolay değildir. Milleti için yanmak, vatanına hizmet için çalışmak, Türk-İslam ülküsü yolunda ömür tüketmek, yalnızca Allah için sebat göstermek, nefsi dizginlemek, gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir. Fakat unutmayınız, Allah dağına göre kar verir." dedi.

Büyük emanetlerin büyük gönüllere, büyük davaların büyük iradelere, büyük hedeflerin büyük milletlerin evlatlarına nasip olacağını ifade eden Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarıyla övündüğünü, Türk gençliğine güvendiğini vurguladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitleri, cefakar gazileri, ecdadı minnetle ve hürmetle yad ettiğini belirten Bahçeli, "Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, Türk milliyetçiliği fikrine gönül ve ömür vermiş bütün dava ve fikir adamlarımızı, ülkücü nesillerin yetişmesinde emeği bulunan büyüklerimizi özlemle ve şükranla anıyorum. Türk-İslam davasının bedelini canıyla ödeyen bütün ülkü şehitlerimizi rahmetle anıyor, taş medreseli ülkücülerimize minnetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Notlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Hipodrom Caddesi'nde oluşturulan yaklaşık 3 kilometrelik konvoy eşliğinde kurultayın düzenlendiği Ankara Spor Salonuna geldi.

Salonun hem dışında hem de içerisinde oluşturulan karşılama koridorundan geçerek partilileri selamlayan Bahçeli, "Durma ilerle evlatların seninle" sloganı eşliğinde kürsüye çıktı.

Bahçeli'ye konuşmasının ardından, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türk'ün bağımsızlık yemini, devlet aklı ve Bozkurt ruhunu simgeleyen "altın kurt başlı tuğ" takdim etti.

Kurultayda, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "Türk Gençliği Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi okunurken, Asena Teşkilatları bünyesinde spor müsabakalarında derece elde eden isimlere ödülleri verildi.

Program kapsamında Ali Kınık, Osman Öztunç ve Mustafa Yıldızdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanatçı sahne alırken, Seymen ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Devlet Bahçeli'nin üst bölümünde, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Türklerin Türküsü" şiirinden "Ölümlerle Eğlenen Tunç Yürekli Türkleriz" ifadesinin yer aldığı, yan yüzeylerinde turkuaz taşların bulunduğu, Türk savaşçı figürleri ile Üç Hilal ve Ay-Yıldız sembollerinin kabartma uygulamayla işlendiği yüzük ile aynı ifade ve sembollerin yer aldığı rozet taktığı görüldü.

(Bitti)